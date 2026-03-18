Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este jueves, 19 de marzo de 2026 a San José y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San José es conocido como el esposo de la Virgen María y el padre putativo de Jesús. Su figura es fundamental en la tradición cristiana, ya que representa el modelo de paternidad y protección. A través de su vida, San José demostró un compromiso inquebrantable con su familia y su fe, siendo un ejemplo de amor y dedicación. Además de su papel en la Sagrada Familia, San José es considerado el patrono de la familia y de la Iglesia Universal. Su intercesión es invocada por aquellos que buscan fortalecer los lazos familiares y encontrar guía espiritual. Su vida de servicio y humildad lo convierte en un referente para los creyentes en todo el mundo. San José también es el patrono del trabajo y los obreros, lo que resalta la importancia del trabajo digno y la laboriosidad en la vida cristiana. Su figura es venerada en diversos países, incluyendo América, China, Canadá, Corea, México, Austria, Bélgica, Bohemia, Croacia, Perú y Vietnam, donde se celebran festividades en su honor, reflejando su influencia global y su papel como protector de los trabajadores. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 19 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Isnardo de Chiampo, quien vivió en el siglo XIII. Este santo es recordado por su dedicación a la vida monástica y su compromiso con la fe, sirviendo de inspiración para muchos creyentes en la actualidad. Asimismo, se conmemora a la Beata Sibilina Biscossi, del siglo XIV, conocida por su vida de piedad y servicio a los demás. Su legado perdura en la devoción de quienes buscan seguir su ejemplo de amor y entrega a Dios. Entre los santos que se celebran ese día también se encuentra San Juan de Parrano, del siglo VI y varios beatos como Juan de Parma Buralli, Marcelo Callo, Marcos de Marchio de Montegallo y Narciso Turchan, quienes han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia y continúan siendo venerados por su fe y virtudes.