Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Godofredo de Hildesheim que se recuerda cada 4 de mayo. San Godofredo de Hildesheim, también llamado san Gotardo, Godeardo o Godeberto, fue obispo en Hildesheim, en Sajonia, Alemania. Antes de ello fue abad del monasterio de Niederaltaich, desde donde visitó y renovó varios monasterios. Tras la muerte de san Bernardo, le sucedió en la sede episcopal y promovió la vida cristiana de su Iglesia, la disciplina regular del clero y la apertura de escuelas. Para los creyentes que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a este santo El 4 de mayo de 2026, la Iglesia católica celebrará la festividad de varios santos y beatos destacados. Entre ellos se encuentran San José María Rubio Peralta, un influyente sacerdote del siglo XX y el Beato Eduardo José Rosaz, conocido por su dedicación a los pobres y su labor pastoral en Italia durante la misma época.Además, se conmemorará a San Ciríaco, un presbítero y mártir que destacó en la antigua Roma, así como al Beato Ladislao de Gielniow, quien dedicó su vida a la evangelización en el siglo XVI. También será un día para recordar a San Florián y a San Silvano de Gaza, ambos mártires que perdieron su vida por su fe en el siglo IV.Finalmente, la jornada incluirá la celebración de Santa Antonina de Nicea, la virgen y mártir y el Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, un santo del siglo XX. Esta fecha se presenta como una ocasión especial para honrar y reflexionar sobre la vida y obras de aquellos que han dejado un legado espiritual significativo.