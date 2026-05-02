La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este domingo, 3 de mayo de 2026 a San Felipe apóstol y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Felipe apóstol fue uno de los primeros discípulos de Jesús, originario de Betsaida, al igual que Pedro y Andrés. Antes de seguir al Señor, Felipe fue discípulo de Juan Bautista, lo que refleja su profunda búsqueda espiritual y su deseo de conocer la verdad. Su llamado por Jesús marcó el inicio de un camino de fe que lo llevaría a desempeñar un papel crucial entre los apóstoles. Se le reconoce por su compromiso y fervor en la propagación del mensaje cristiano. Felipe es mencionado en los relatos evangélicos, donde se destaca su papel como mediador y evangelizador. Además, su figura representa la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, al ser parte del grupo de apóstoles que recibió directamente la enseñanza de Cristo y que después la transmitirían al mundo. La tradición sostiene que San Felipe sufrió el martirio en el siglo I, lo que subraya su dedicación y valentía en la defensa de su fe. Su legado perdura a través de la Iglesia, donde se le venera junto a otros apóstoles como Santiago. La fiesta de San Felipe y Santiago es celebrada, recordando no solo su sacrificio, sino también su contribución a la formación del liderazgo en la comunidad cristiana primitiva. Para los cristianos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo El 3 de mayo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando a San Pedro de Argo y San Ansfrido, ambos del siglo X. Su conmemoración rinde homenaje a sus vidas y contribuciones en el ámbito religioso durante la Edad Media, recordando la importancia de sus enseñanzas en la fe cristiana. El día también será especial por la celebración de San Teodosio de Kiev, un símbolo de la evangelización en Ucrania en el siglo XI. Además, se recuerda a la Beata María Leonia Paradis del siglo XX, conocida por su dedicación a los más necesitados y su labor en el ámbito educativo. No se puede pasar por alto a San Alejandro I, papa del siglo II y San Timoteo de Antinoe del siglo III, quienes jugaron roles fundamentales en la expansión del cristianismo primitivo. Santa Maura de Antinoe, San Conleto del siglo VI, la Beata Emilia Bicchieri del siglo XIV, el Beato Estanislao Kazimierczyk del siglo XV y San Juvenal de Narni del siglo IV también serán recordados en esta jornada, resaltando la rica tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos.