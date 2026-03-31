Este miércoles, 1 de abril de 2026, la Iglesia católica celebra a San Hugo de Grenoble, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,San Hugo de Grenoble fue un obispo que reformó las costumbres del clero y ofreció a san Bruno el lugar de la Cartuja, donde fue el primer abad. San Hugo de Grenoble fue un destacado obispo que vivió en la región de Burgundia, conocido por su dedicación a la reforma de las costumbres tanto del clero como del pueblo. Su labor se centró en mejorar la moral y la espiritualidad de la comunidad, buscando un retorno a los valores cristianos fundamentales. Además de su compromiso con la reforma, San Hugo era un amante de la soledad, lo que lo llevó a buscar un estilo de vida más contemplativo. Durante su tiempo como obispo, ofreció a san Bruno, su antiguo maestro y a sus compañeros, un lugar para establecer la Cartuja, un monasterio que se convertiría en un importante centro de vida monástica. Como primer abad de la Cartuja, San Hugo dirigió esta comunidad durante cuarenta años, siendo un ejemplo de caridad y dedicación. Su legado perdura en la historia de la Iglesia, destacándose por su liderazgo espiritual y su influencia en la vida religiosa de su tiempo. Para los que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 1 de abril de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Celso, quien vivió en el siglo XII. Este santo es conocido por su dedicación y servicio a la fe, siendo un ejemplo de vida cristiana para muchos. Su legado perdura en la devoción de los fieles que lo veneran en diversas partes del mundo.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra San Gilberto de Caihness, del siglo XIII, reconocido por su labor en la evangelización y su compromiso con la comunidad. Además, se recordará a San Valerio de Lauconay, un santo del siglo VII, cuya vida estuvo marcada por la entrega y la fe inquebrantable.La celebración también incluye a figuras como el Beato Luis Pavoni del siglo XIX, San Venancio y compañeros del siglo IV y el Beato Nuno Álvarez Pereira del siglo XV. Asimismo, se honrará a Santa Agape, Santa Quionia y San Pedro Calungsod, quienes han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia.