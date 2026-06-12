Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este sábado, 13 de junio de 2026 a San Antonio de Padua y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Antonio de Padua (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Antonio de Padua?

San Antonio de Padua, también venerado como San Antonio de Lisboa, de Coimbra o de Portugal, fue un monje portugués conocido en distintos lugares.

Se le recuerda como teólogo y predicador, cualidades que marcaron su vida religiosa.

Es patrón de Lisboa, de Padua y de otros lugares, donde su nombre y devoción están estrechamente vinculados a esas ciudades.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

fe por Dios

Santoral del día | San Antonio de Padua (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 13 de junio de 2026

El 13 de junio de 2026 se conmemora a varios santos en el calendario litúrgico. Entre ellos se encuentra San Aventino, un mártir que dedicó su vida a la fe cristiana en tiempos de persecución. Su valentía y compromiso son recordados por los fieles que celebran su festividad.

También se celebra a San Trifilio, una figura de la iglesia del siglo IV y a Santa Felícula, quien vivió en el siglo I. Ambas personalidades son veneradas por sus contribuciones a la difusión del cristianismo en sus respectivas épocas, inspirando a generaciones de creyentes.

Además, el día honra a otros santos como el Beato Aquíleo de Alejandría, el San Ceteo de Amiterno y el San Eulogio de Alejandría, junto a la Beata María Ana Biernacka del siglo XX. Cada uno de ellos dejó una huella importante en la historia de la iglesia y su legado persiste en la devoción de los cristianos hasta el día de hoy.

La oración para San Antonio de Padua:

Oh glorioso San Antonio de Padua, santo de los milagros y consuelo de los afligidos, tú que con tu amor por Jesús y por los pobres alcanzas favores del cielo, intercede por mí ante Dios; alcánzame la gracia que humildemente te pido y ayúdame a vivir en fe, esperanza y caridad. Amén.