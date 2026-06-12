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Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.
Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este sábado, 13 de junio de 2026 a San Antonio de Padua y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.
¿Quién fue San Antonio de Padua?
San Antonio de Padua, también venerado como San Antonio de Lisboa, de Coimbra o de Portugal, fue un monje portugués conocido en distintos lugares.
Se le recuerda como teólogo y predicador, cualidades que marcaron su vida religiosa.
Es patrón de Lisboa, de Padua y de otros lugares, donde su nombre y devoción están estrechamente vinculados a esas ciudades.
Una buena forma de recordar y celebrar la vida de
este
santo
fe por Dios
Todos los santos que se celebran el sábado, 13 de junio de 2026
El 13 de junio de 2026 se conmemora a varios santos en el calendario litúrgico. Entre ellos se encuentra San Aventino, un mártir que dedicó su vida a la fe cristiana en tiempos de persecución. Su valentía y compromiso son recordados por los fieles que celebran su festividad.
También se celebra a San Trifilio, una figura de la iglesia del siglo IV y a Santa Felícula, quien vivió en el siglo I. Ambas personalidades son veneradas por sus contribuciones a la difusión del cristianismo en sus respectivas épocas, inspirando a generaciones de creyentes.
Además, el día honra a otros santos como el Beato Aquíleo de Alejandría, el San Ceteo de Amiterno y el San Eulogio de Alejandría, junto a la Beata María Ana Biernacka del siglo XX. Cada uno de ellos dejó una huella importante en la historia de la iglesia y su legado persiste en la devoción de los cristianos hasta el día de hoy.