Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este lunes, 20 de julio de 2026 a San Elías profeta y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Elías profeta (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Elías profeta?

San Elías Tesbita fue un destacado profeta del Señor que vivió durante el reinado de Ajab y Ococías en Israel. Su misión principal fue defender la fe en el único Dios ante un pueblo que se había desviado hacia la idolatría, confrontando con valentía el infiel comportamiento de sus compatriotas. A través de sus acciones y enseñanzas, San Elías se convirtió en un símbolo de fidelidad a Dios en tiempos de crisis espiritual.

Aunque no dejó escritos propios, la figura de San Elías ha perdurado a lo largo de la historia y ha sido recordada por su compromiso y fervor. Su legado es especialmente significativo en el Monte Carmelo, un lugar que se asocia estrechamente con su vida y obra. Allí, se llevó a cabo un famoso desafío contra los profetas de Baal, que intensificó su papel como defensor de la verdadera fe.

San Elías es también considerado un prefigurador tanto de Juan Bautista como de Cristo. Su vida y misión anticiparon la llegada de ambas figuras en el Nuevo Testamento, resaltando la continuidad del mensaje divino en la historia de la salvación. Su ejemplo de valentía y dedicación ha sido una fuente de inspiración para los creyentes a lo largo de los siglos.

Para las personas que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Elías profeta (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 20 de julio de 2026

El próximo 20 de julio de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, entre los que se encuentran figuras destacadas como San Aurelio de Cartago del siglo V y el Beato Bernardo de Hildesheim del siglo XII. Estas celebraciones son un recordatorio de la importancia histórica y espiritual de estos personajes en la tradición cristiana.Entre los santos que serán conmemorados también se incluyen San José Bársabas el Justo del siglo I y San José María Díaz Sanjurjo del siglo XIX, quienes han dejado un legado significativo en la fe. La devoción hacia estos santos se mantuvo a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones en su vida espiritual.Asimismo, cabe destacar la inclusión de Santa María Fu Guilin y San Pedro Zhou Rixin, ambos del siglo XX, así como San Vulmaro de Boulogne del siglo VII y San Xi Guizi, también del siglo XX. La celebración de estos santos refleja la diversidad y riqueza de la historia de la Iglesia a lo largo de los años.

La oración para San Elías profeta:

San Elías, profeta del Dios vivo, intercede por nosotros.