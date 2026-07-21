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Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.
A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Daniel profeta que se recuerda cada 21 de julio.
¿Quién fue San Daniel profeta?
San Daniel fue un profeta del Antiguo Testamento, un judío deportado a Babilonia que sirvió en las cortes de reyes como Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Destacó por su sabiduría y por mantenerse fiel a Dios en medio del exilio.
El libro que lleva su nombre narra episodios célebres como el foso de los leones y la interpretación de sueños y señales, incluida la escritura en la pared. También presenta a sus compañeros Sadrac, Mesac y Abednego, protegidos por Dios en el horno ardiente.
Además de estos relatos, Daniel recibió visiones sobre el curso de los imperios y el triunfo final del Reino de Dios. Por ello, la tradición cristiana lo venera como santo y ejemplo de oración, esperanza y perseverancia.
Para los creyentes que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a
este
santo
devoción por
Dios
Todos los santos que se celebran el martes, 21 de julio de 2026
El 2026-07-21 también se celebra a San Arbogasto de Estrasburgo (s. VI), obispo recordado por su liderazgo pastoral y su papel en la consolidación de la fe en la antigua Alsacia.
La jornada destaca su legado de humildad y servicio, valores que lo convirtieron en referente espiritual y que siguen inspirando a fieles y comunidades.
En esta fecha, se señalan oraciones y celebraciones litúrgicas en su honor, subrayando la vigencia de su ejemplo en la vida comunitaria.