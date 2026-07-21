Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Daniel profeta que se recuerda cada 21 de julio.

Santoral del día | San Daniel profeta (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Daniel profeta?

San Daniel fue un profeta del Antiguo Testamento, un judío deportado a Babilonia que sirvió en las cortes de reyes como Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Destacó por su sabiduría y por mantenerse fiel a Dios en medio del exilio.

El libro que lleva su nombre narra episodios célebres como el foso de los leones y la interpretación de sueños y señales, incluida la escritura en la pared. También presenta a sus compañeros Sadrac, Mesac y Abednego, protegidos por Dios en el horno ardiente.

Además de estos relatos, Daniel recibió visiones sobre el curso de los imperios y el triunfo final del Reino de Dios. Por ello, la tradición cristiana lo venera como santo y ejemplo de oración, esperanza y perseverancia.

Para los creyentes que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Daniel profeta (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 21 de julio de 2026

El 2026-07-21 también se celebra a San Arbogasto de Estrasburgo (s. VI), obispo recordado por su liderazgo pastoral y su papel en la consolidación de la fe en la antigua Alsacia.

La jornada destaca su legado de humildad y servicio, valores que lo convirtieron en referente espiritual y que siguen inspirando a fieles y comunidades.

En esta fecha, se señalan oraciones y celebraciones litúrgicas en su honor, subrayando la vigencia de su ejemplo en la vida comunitaria.

La oración para San Daniel profeta:

Grandes son los logros de la fe; en el horno de fuego, como sobre aguas de reposo, los tres jóvenes se regocijaron; y el profeta Daniel fue hallado pastor de leones. Por sus oraciones, oh Cristo Dios, salva nuestras almas. Amén.