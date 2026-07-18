El conflicto bélico en el que continúan inmersos Rusia y Ucrania ha suscitado inquietudes a nivel internacional respecto a la posibilidad de un surgimiento de una Tercera Guerra Mundial que involucre a otras naciones.

En relación a esta materia, se advierte que el país regido por Vladimir Putin podría reorientar su enfoque y sus misiles hacia otras naciones globalmente.

En medio de la tensión generada por las negociaciones futuras y el pedido de un cese total al fuego, el líder de una de las naciones europeas que ha sido testigo de las primeras dos guerras mundiales se pronunció sobre las consecuencias que podría acarrear la “capitulación de Ucrania“.

Presidente Vladimir Putin. EFE/EPA/EVGENIA NOVOZHENINA / POOL Fuente: EPA/REUTERS POOL EVGENIA NOVOZHENINA / POOL

Friedrich Merz, el canciller alemán, demostró su preocupación por la guerra entre Rusia y Ucrania. (Foto: Archivo)

¿Qué país teme un posible ataque de Rusia?

Los comentarios del canciller Donald Trump se produjeron un día antes de que finalice el plazo establecido para que se realice una reunión entre los líderes de Rusia y Ucrania. Este encuentro tiene como objetivo fundamental establecer un comienzo necesario para las conversaciones de paz.

El canciller alemán Friedrich Merz manifestó su inquietud respecto a la posibilidad de una invasión rusa prolongada en Ucrania. Durante la última jornada del mes de agosto, subrayó que se encuentra mentalmente preparado para enfrentar una situación que podría prolongarse en el tiempo.

En una entrevista para la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF), Merz proclamó: “Nuestro esfuerzo será que la guerra finalice lo antes posible; sin embargo, el precio no puede ser la capitulación de Ucrania”.

Merz también destacó que dicha capitulación podría inducir a Rusia a orientar sus agresiones hacia otras naciones: “En tal escenario, en un futuro próximo, otro país podría ser el blanco y eventualmente, seríamos nosotros los afectados”, añadió.

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Asimismo, Merz se expresó sobre una preocupación que afecta a la comunidad internacional, vinculada a la finalización del conflicto bélico. A pesar de que el canciller alemán afirmó su deseo de mantener la esperanza, hizo hincapié en que no alberga expectativas infundadas.

En relación con el eventual envío de tropas alemanas para combatir junto a Ucrania, declaró que, en este momento, dicha opción no se encuentra en consideración.

“Nadie discute en este instante sobre la posibilidad de enviar tropas. Nos estamos enfocando en la opción de ofrecer garantías de seguridad en caso de que se establezca un alto al fuego. Solo después podrán considerarse diversas alternativas”, sentenció.