Atención inquilinos, esta información les puede ser de mucha ayuada. Cuatro requisitos imprescindibles para que la ley te dé la razón

Existen millones de inquilinos en México que ignoran la existencia de un mecanismo legal que podría facilitar su conversión en dueños de la vivienda que habitan sin coste alguno.

Este mecanismo es denominado usucapión, conocido también como prescripción adquisitiva. Permite que individuos que hayan habitado un inmueble de manera continua, pacífica y pública, durante un periodo específico, puedan reivindicar su propiedad a través de los canales judiciales.

El dato que ningún inquilino debe ignorar: en 5 años podrías reclamar la propiedad de la vivienda si se cumplen ciertas condiciones legales

La usucapión no es un concepto reciente; sin embargo, representa una de las figuras jurídicas menos comprendidas por la sociedad.

En términos generales, la legislación establece que si un individuo habita un inmueble durante un período prolongado —actuando como su legítimo propietario, sin disimulos y sin que se le impida hacerlo— tiene el derecho a que dicho bien le sea formalmente reconocido.

Un ejemplo claro: una persona que ha residido durante más de cinco años en una propiedad cuyo dueño original ha fallecido, sin dejar herederos activos y sin haber reclamado nunca el inmueble, podría emprender un proceso de usucapión y conseguir que la escritura sea transferida a su nombre.

El plazo mínimo establecido por la normativa es de cinco años, aplicándose cuando la posesión se ejerce de buena fe: es decir, cuando el ocupante tiene una creencia legítima sobre su derecho sobre el bien, posee algún tipo de título o documento que lo respalda —aunque este contenga defectos— y no hay indicios de que actúe con mala fe o engaño.

Es crucial diferenciar que la usucapión no se confunde con la usurpación. La usurpación es un delito descrito en el Código Penal, que implica la apropiación de un bien ajeno a través del engaño, la fuerza o la clandestinidad.

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Cuatro requisitos imprescindibles para que la ley te dé la razón

Es indispensable cumplir con diversas condiciones para poder reclamar la propiedad de un bien. No resulta suficiente haber habitado un lugar por un extenso período, ya que la legislación mexicana establece cuatro requisitos que deben cumplirse de manera simultánea durante la totalidad del tiempo requerido.

Si alguna de estas condiciones se interrumpe o no se logra demostrar adecuadamente, el proceso puede verse afectado.

En concepto de propietario. El ocupante debe haberse comportado en todo momento como si fuera el dueño del inmueble : cumpliendo con el pago de servicios, realizando mejoras y tomando decisiones relevantes respecto al bien. No es suficiente con habitar allí como inquilino o cuidador, dado que en tales casos la posesión se encuentra subordinada a otros.

En forma pública. La posesión no puede haber sido oculta ni clandestina . El ocupante debe haber residido a la vista de todos: vecinos, autoridades y cualquier individuo en el entorno. Cualquier intento de ocultar la ocupación o de evitar que otros la conocieran puede invalidar el proceso.

De forma pacífica. La posesión no puede haber sido obtenida ni mantenida mediante la violencia, intimidación o coacción . Si en algún momento se utilizó la fuerza para acceder o permanecer en el inmueble, ese período no es contabilizable y en ciertas situaciones, el plazo puede comenzar a contarse desde el cese de la violencia.

De manera continua. El ocupante no puede haber abandonado el inmueble por períodos prolongados ni haberlo dejado deshabitado sin justificación . La continuidad debe resultar demostrable mediante recibos, testimonios de vecinos, registros de servicios públicos u otros elementos que certifiquen la presencia sostenida en el tiempo.

El cumplimiento de estos cuatro requisitos no asegura de forma automática la adquisición de la propiedad. Es indispensable interponer un juicio de prescripción adquisitiva ante un juzgado civil, presentar las pruebas pertinentes y obtener una sentencia favorable que posteriormente se inscriba en el Registro Público de la Propiedad.

Buena o mala fe: el factor que puede acortar o duplicar el plazo para ser propietario

Los plazos según la ley son los siguientes:

Para bienes inmuebles —casas, departamentos, terrenos—:

5 años con posesión de buena fe

10 años con posesión de mala fe

Para bienes muebles —vehículos, maquinaria, objetos de valor—:

3 años con posesión de buena fe

5 años con posesión de mala fe

Uno de los factores que más impacta en los plazos de la usucapión es si la posesión se ejerció de buena o mala fe y la diferencia entre ambas puede significar el doble de años de espera.

Se considera que hay buena fe cuando el poseedor obtuvo el bien a través de un título que, aunque pueda tener defectos formales, le generó la convicción razonable de que tenía derecho a ocuparlo. En este caso, los plazos son los más cortos que contempla la ley.

En cambio, hay mala fe cuando el poseedor sabe perfectamente que no tiene un título válido, que su posesión no está respaldada legalmente o que existe un propietario con derechos sobre el bien. Asimismo, se configura mala fe cuando la posesión se obtuvo de forma furtiva, oculta o mediante engaño.