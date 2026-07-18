Este domingo, 19 de julio de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa Áurea de Córdoba, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

Santa Áurea de Córdoba, virgen y hermana de los mártires Adolfo y Juan, destacó por reafirmar su fe y morir mártir tras haberla negado por miedo.

Santoral del día | Santa Áurea de Córdoba (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Áurea de Córdoba?

Santa Áurea de Córdoba fue una virgen cristiana de Córdoba, en la provincia hispánica de Andalucía y hermana de los santos mártires Adolfo y Juan.

Durante una de las persecuciones realizadas por los musulmanes, fue llevada ante el juez y, asustada, negó la fe.

Arrepentida, se presentó de nuevo ante el mismo juez y, repetido el juicio, se mantuvo firme, derramando su sangre por Cristo.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

femenino

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entrega por Dios

Santoral del día | Santa Áurea de Córdoba (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 19 de julio de 2026

El 19 de julio de 2026 se conmemoran varios santos y beatos de diversas épocas que han dejado una huella significativa en la historia del cristianismo. Entre ellos destaca San Dío el Taumaturgo, un santo del siglo V conocido por sus milagros y San Epafras, un contemporáneo de los apóstoles del siglo I que promovió la fe en la comunidad cristiana primitiva. También se recuerda a San Juan Bautista Zhou Wurui, un mártir del siglo XX que simboliza la perseverancia y compromiso en la fe cristiana.

Asimismo, esta fecha incluye la celebración de la Beata Stilla de Marienburg, perteneciente al siglo XII, quien es honrada por su vida de oración y dedicación a los demás. Los fieles también reconocen a San Símaco de Roma, papa del siglo VI, que defendió los valores cristianos ante las adversidades de su tiempo. El Beato Pedro Crisci, del siglo XIV, es recordado por su devoción y cuidado de los pobres y necesitados.

Finalmente, Santa Macrina de Annesis, del siglo IV, es celebrada por su contribución a la educación y espiritualidad de su familia, así como por su papel en la consolidación de la fe en su tiempo. San Juan Plessington, mártir del siglo XVII, también será recordado este día, ejemplificando el sacrificio por la fe en momentos de persecución. La diversidad de estos santos refleja la rica herencia de la tradición cristiana a través de los siglos.

La oración para Santa Áurea de Córdoba:

No dispongo de una oración establecida que se rece a Santa Áurea de Córdoba.