Este miércoles, 22 de julio de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa María Magdalena, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,Santa María Magdalena fue una discípula de Jesús y se destacó por ser la primera en ver al Redentor resucitado.

Santoral del día | Santa María Magdalena (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa María Magdalena?

Santa María Magdalena fue una figura clave en el Nuevo Testamento, conocida por su papel como seguidora de Jesús y testigo de su resurrección. Originaria de Magdala, una localidad junto al mar de Galilea, su vida estuvo marcada por el encuentro y la transformación que experimentó al conocer a Cristo, a quien siguió de cerca tras haber sido liberada de siete demonios. Su humildad y fe la convirtieron en un ejemplo significativo para muchos creyentes, como resaltó el Papa Benedicto XVI, quien destacó que los verdaderos discípulos son aquellos que piden ayuda y reciben el amor y la misericordia de Dios, más allá de sus debilidades humanas.

La historia de María Magdalena ha sido a menudo objeto de debate entre los estudiosos, quienes se cuestionan si ella es la misma mujer que la pecadora que ungió los pies de Jesús o si son tres personajes distintos: la pecadora, María Magdalena y María de Betania. A pesar de diferentes perspectivas, la tradición litúrgica ha consolidado a María Magdalena como la mujer que, después de la crucifixión, estuvo presente al pie de la cruz y fue la primera en ver a Jesús resucitado, lo que subraya su importancia en la narrativa evangélica.

Las tradiciones sobre la vida posterior de María Magdalena varían, pero algunas sugieren que, tras los acontecimientos de Pentecostés, se trasladó a Éfeso donde vivió con la Virgen María y el apóstol Juan, mientras que otras afirman que evangelizó en Francia. A pesar de las leyendas y mitos que han surgido a lo largo de los siglos, la figura de Santa María Magdalena destaca no solo como un símbolo de perdón y redención, sino también como un testigo vital de la resurrección de Cristo y de la fuerza transformadora de su amor.

Para aquellos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a

femenino

femenino

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | Santa María Magdalena (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 22 de julio de 2026

El 22 de julio de 2026, la comunidad católica celebra la festividad de varios santos venerados en distintas tradiciones. Entre ellos se encuentra San Vandregisilo de Fontenelle, destacado por su labor en la evangelización y su influencia en la vida monástica del siglo VII.En este día también se conmemoran a San Cirilo de Antioquía, uno de los padres de la Iglesia del siglo IV y San Anastasio de Suania, un mártir del siglo VII. Ambos santos son recordados por sus contribuciones a la fe cristiana y su legado espiritual.Además, la fecha es significativa por la celebración de San Jerónimo de Pavía, Beato Agustín de Biella Fangi y San Gualterio de Lodi, así como de Beato Jacobo Lombardie, San Platón de Ancira y San Meneleo de Menat. Cada uno de estos santos ha dejado una huella perdurable en la tradición cristiana y es honrado por sus fieles en esta jornada especial.

La oración para Santa María Magdalena:

Santa María Magdalena, tú que amaste profundamente a Nuestro Señor Jesucristo y fuiste la primera en anunciar su Resurrección, intercede por mí para que obtenga un corazón arrepentido, una fe viva y un amor fiel hasta el fin. Alcánzame la gracia de seguir a Jesús con valentía, servirle con entrega y perseverar en la esperanza de la vida eterna. Ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte. Amén.