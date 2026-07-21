El Instituto Nacional de Migración reforzó la vigilancia en distintos puntos estratégicos del país como parte de sus acciones de verificación migratoria.

Los controles migratorios continúan en distintos puntos de México como parte de las acciones permanentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para supervisar el ingreso, tránsito y estancia de personas extranjeras en territorio nacional.

Las revisiones se concentran principalmente en la frontera norte, la frontera sur y diversos puntos estratégicos de la Ciudad de México, donde las autoridades mantienen operativos coordinados con otras dependencias federales. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recordó que toda actuación debe realizarse con respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

El Instituto Nacional de Migración reforzó la vigilancia en distintos puntos estratégicos del país como parte de sus acciones de verificación migratoria. Cronista

Alertan por nuevos controles migratorios en CDMX, frontera sur y norte: ¿Qué ciudades y zonas están bajo vigilancia del INM?

Las acciones del Instituto Nacional de Migración se desarrollan de forma permanente en la frontera sur, especialmente en municipios de Chiapas como Tapachula, Ciudad Hidalgo y Talismán, considerados algunos de los principales puntos de ingreso al país para personas migrantes.

En la frontera norte, los operativos también permanecen activos en ciudades como Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros , donde existe una importante movilidad de personas que buscan llegar a Estados Unidos.

En la Ciudad de México, el INM realiza verificaciones migratorias en instalaciones aeroportuarias, centrales de transporte y otros puntos autorizados por la legislación vigente, además de mantener presencia administrativa para la atención de trámites migratorios.

¿Qué facultades tiene el INM durante las verificaciones migratorias?

De acuerdo con la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración puede efectuar visitas de verificación para comprobar la situación migratoria de personas extranjeras dentro del territorio nacional, siempre conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Durante estos operativos, las autoridades deben identificarse plenamente y actuar con apego a la ley, respetando en todo momento los derechos humanos y las garantías individuales de las personas involucradas.

La CNDH ha reiterado que ninguna revisión migratoria debe derivar en actos de discriminación, uso excesivo de la fuerza o vulneración de derechos, por lo que los servidores públicos están obligados a respetar el debido proceso durante cualquier procedimiento.

¿Qué recomienda las autoridades a quienes transitan por estas zonas?

El INM recomienda que las personas extranjeras porten la documentación que acredite su estancia regular en México, especialmente al desplazarse por entidades fronterizas o puntos donde existen verificaciones migratorias.

Asimismo, quienes requieran realizar trámites relacionados con visas, regularización o documentación migratoria pueden acudir a las oficinas oficiales del Instituto Nacional de Migración distribuidas en diferentes estados del país.

Las autoridades también exhortan a la población a informarse únicamente mediante canales oficiales y recordar que las acciones de control migratorio deben desarrollarse con pleno respeto a los derechos humanos, tal como lo establece la legislación mexicana y los lineamientos promovidos por la CNDH.