Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este domingo, 1 de marzo de 2026 a San David de Gales y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San David de Gales fue un destacado obispo y figura religiosa del siglo VI, conocido por su papel en la evangelización de varias regiones. Nació en Menevia, en Cambria, donde fundó un monasterio que se convirtió en un importante centro de espiritualidad y enseñanza. Su vida estuvo marcada por la imitación de las virtudes de los Padres orientales, lo que lo llevó a ser un modelo de fe y dedicación. El monasterio fundado por San David no solo fue un lugar de oración, sino que también sirvió como un semillero de misioneros. Desde este monasterio, muchos monjes partieron para evangelizar diversas áreas, incluyendo Cambria, Irlanda, Cornualles y Armórica. Su labor misionera tuvo un impacto significativo en la difusión del cristianismo en estas regiones. San David es considerado el santo patrón de Gales y su festividad se celebra el 1 de marzo. Su legado perdura en la historia de la iglesia y la cultura galesa, siendo recordado como un líder espiritual que contribuyó a la formación de comunidades cristianas en el Reino Unido y más allá. Para las personas que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 1 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando a San Félix III, papa del siglo V, quien es recordado por su liderazgo y contribuciones a la Iglesia en tiempos difíciles. Su legado perdura en la historia de la fe cristiana, siendo un ejemplo de dedicación y servicio. Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra el Beato Cristóbal de Milán, conocido por su vida de piedad y su labor en la evangelización. También se celebran a San Suitberto del siglo VIII y a San Siviardo del siglo VII, ambos reconocidos por su compromiso con la difusión del cristianismo en sus respectivas épocas. La festividad también incluye a Santa Inés Cao Kuiying del siglo XIX, San Rosendo de Celanova del siglo X y la Beata Juana María Bonomo del siglo XVII, quienes han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Además, se recuerda a San León Lucas y San León de Vasconia, ambos del siglo IX, quienes son venerados por su vida ejemplar y su dedicación a la fe.