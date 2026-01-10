La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este sábado, 10 de enero de 2026 a Beata María Dolores Rodríguez Sopeña y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Beata María Dolores Rodríguez Sopeña (foto: Pixabay).

¿Quién fue Beata María Dolores Rodríguez Sopeña?

Beata María Dolores Rodríguez Sopeña fue una destacada figura en la historia de la caridad cristiana en Madrid, España. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con los más necesitados, dedicándose a ayudar a los abandonados de la sociedad de su época. Su labor se centró especialmente en los suburbios de las grandes ciudades, donde la pobreza y la marginación eran más evidentes.

Con un ferviente deseo de anunciar el Evangelio, Beata María Dolores se dedicó a atender a los pobres y a los obreros, abordando las cuestiones sociales que afectaban a estas comunidades. Su enfoque no solo se limitó a la asistencia material, sino que también buscó ofrecer una formación espiritual y educativa a quienes más lo necesitaban.

Para llevar a cabo su misión, fundó el Instituto de las Damas Catequistas y la Obra de la Doctrina, instituciones que se convirtieron en pilares de su labor evangelizadora y social. A través de estas iniciativas, Beata María Dolores dejó un legado de amor y servicio que continúa inspirando a muchos en la actualidad.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de esta santa es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el sábado, 10 de enero de 2026

El 10 de enero de 2026 se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando figuras de diferentes siglos. Entre ellos se encuentra San Valerio, un santo del siglo VI y San Petronio, del siglo V, quienes son recordados por su dedicación y servicio a la comunidad cristiana.Además, se conmemoran a San Pedro Urseolo, del siglo X y San Melquíades, papa del siglo IV, quienes han dejado un legado importante en la historia de la Iglesia. También se recuerda a San Marciano, presbítero del siglo V y al Beato Gonzalo, del siglo XIII, cuyas vidas han inspirado a muchos a lo largo de los años.La celebración incluye a otros santos y beatos como San Domiciano del siglo VII, Beato Benincasa del siglo XII y San Gregorio de Nisa del siglo IV. La lista se completa con figuras más recientes como la Beata Francisca de Sales Aviat del siglo XX, mostrando la rica diversidad de la tradición cristiana a lo largo de los siglos.

La oración para Beata María Dolores Rodríguez Sopeña:

Oh Beata María Dolores Rodríguez Sopeña, intercede por nosotros ante el Señor. Amén.