Este jueves, 2 de abril de 2026, la Iglesia católica celebra a San Francisco de Paula, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,San Francisco de Paula fue un ermitaño y fundador de la Orden de los Mínimos, conocido por su austeridad y por asistir al rey Luis XI en su lecho de muerte. San Francisco de Paula fue un ermitaño y el fundador de la Orden de los Mínimos en Calabria. Su vida se caracterizó por una profunda dedicación a la espiritualidad y la austeridad, prescribiendo a sus discípulos que viviesen de limosnas, sin poseer bienes ni manipular dinero. Además, promovió el consumo exclusivo de alimentos cuaresmales, reflejando su compromiso con una vida de penitencia y humildad. Su influencia trascendió las fronteras de Italia cuando fue llamado a Francia por el rey Luis XI. En un acto de devoción, San Francisco asistió al monarca en su lecho de muerte, lo que consolidó su reputación como un hombre de fe y compasión. Este encuentro con el rey subraya la importancia de su figura en la época y su capacidad para impactar a personas de alto rango. San Francisco de Paula es célebre por la austeridad de su vida, que se convirtió en un ejemplo para muchos. Falleció en Plessis-les-Tours, cerca de Tours, dejando un legado espiritual que perdura hasta nuestros días. Su orden, los Mínimos, continúa promoviendo los valores de pobreza, humildad y dedicación a Dios. Para aquellos que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 2 de abril de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando figuras de diferentes siglos. Entre ellos se encuentra el Beato Iván Ziatyk, un mártir del siglo XX y la Beata Madre María de San José, conocida por su dedicación a la educación y el servicio a los demás.También se conmemoran a San Diego Luis de San Vitores, un misionero del siglo XVII y el Beato Leopoldo de Gaiche, quien vivió en el siglo XIX. La Beata Isabel Vendramini, el Beato Guillermo Apor y el Beato Francisco Coll, todos del siglo XIX y XX, son recordados por su vida de fe y sacrificio.La celebración incluye a santos de épocas más antiguas, como Santa María Egipcíaca del siglo V, San Affiano y Santa Teodora Mártir del siglo IV, así como San Nicecio de Lyon y San Víctor del siglo VI. La festividad también honra a San Juan Payne del siglo XVI y al Beato Nicolás Carneckyj del siglo XX, enriqueciendo así el calendario litúrgico con una diversidad de ejemplos de vida cristiana.