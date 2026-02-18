La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 18 de febrero de 2026 en México es de 20.25 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.46% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.32 pesos y un mínimo de 20.3 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.95%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.83%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que sugiere una volatilidad en el mercado. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general parece ser a la baja, lo que podría indicar incertidumbre entre los inversores. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.73%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 9.11%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores económicos y políticos. La tendencia actual podría ser un reflejo de cambios en la política monetaria o en la situación económica global. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.