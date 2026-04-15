La cotización deleuro este miércoles, 15 de abril de 2026 cerró a 4257.13 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del1,12% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.17%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.68% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. A pesar de algunas caídas, el Euro logró mantener su valor en ciertos momentos, lo que sugiere una estabilidad relativa en medio de la volatilidad. En general, la situación refleja un comportamiento incierto en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.12% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 425.712,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 851.425,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.128.564,95 pesos colombianos.