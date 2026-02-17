El Gobierno Federal utilizó la Mañanera del Pueblo para despejar la incertidumbre que rodea la reducción de la jornada laboral en México. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, compareció ante los medios para aclarar los rumores que circulan sobre la iniciativa prioritaria de la administración de Claudia Sheinbaum. Las especulaciones sugieren por la interpretación de que trabajar menos horas se traduciría en salarios menores o en una explotación disfrazada mediante horas extra obligatorias. Bolaños fue tajante al aclarar que no se modificará el turno diario, al remarcar que “no se está tocando lo relativo a la jornada diaria de 8 horas; se está incluyendo cuántas horas son a la semana”. Esto significa que la estructura del día laboral se mantiene protegida por la Constitución, y la reforma se enfoca exclusivamente en el acumulado semanal. La propuesta reduce el tope semanal de 48 a 40 horas, lo que garantiza dos días de descanso por cada cinco de trabajo. El funcionario reconoció que el debate ha despertado un interés ciudadano sin precedentes, pero advirtió sobre actores que buscan “mal informar” a los trabajadores para generar miedo. Desde Palacio Nacional, Bolaños desmintió los tres mitos más peligrosos que circulan en fábricas y oficinas: Con estas declaraciones, la administración de Sheinbaum busca preparar el terreno para que el Legislativo avance en la aprobación de una de las reformas más esperadas por la clase trabajadora mexicana en décadas.