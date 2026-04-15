Este miércoles, 15 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 722.70013 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,18%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.00%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -3.00%. Esta tendencia a la baja refleja un contexto económico desafiante para la moneda. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con un par de días de estabilidad y algunas caídas. Este comportamiento sugiere un periodo de fluctuaciones, donde la moneda ha experimentado un crecimiento notable, aunque no exento de retrocesos. La estabilidad en ciertos momentos podría indicar un ajuste en el mercado, reflejando la incertidumbre económica. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 10.93%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.94%. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72.270.011,62 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 144.540.023,24 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 361.350.057,60 pesos colombianos.