En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 57.93 este viernes, 7 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.12% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del peso dominicano, la cotización retrocedió levemente en la última semana (-0.10%) y acumula en el último año una caída más marcada (-9.06%), indicando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 14.71%, es notablemente mayor que la volatilidad anual del 11.44%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. En comparación con los días anteriores, se observa un aumento constante, lo que indica un fortalecimiento de la moneda.

Este impulso hacia arriba sugiere una mejora en la confianza económica y en los indicadores financieros del país. Mantener esta tendencia podría ser beneficioso para los importadores y el mercado en general.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 7 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.