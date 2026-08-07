El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.1303 este viernes, 7 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.54% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso mexicano cayó un 1,05% y en el último año acumula un descenso del 8,47%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 3.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.43%.

La cotización del Peso mexicano en los últimos cuatro días ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor frente a otras divisas, beneficiando a los importadores y fortaleciendo la confianza en la economía.

El aumento sostenido en la cotización del Peso podría estar relacionado con factores económicos internos favorables o con un fortalecimiento del mercado internacional. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para anticipar posibles cambios en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 7 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.