En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 7 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8642. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.12%.

La cotización del Euro cayó -15.02% en la última semana, pero en el último año acumula un incremento de 26.69%, reflejando debilidad reciente frente a una tendencia anual positiva.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.62%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, con un incremento constante que refleja una recuperación en el mercado. Esta tendencia se ha visto influenciada por factores económicos favorables en la región, que han llevado a un aumento en la confianza de los inversores.

Sin embargo, es esencial monitorear si esta tendencia positiva se mantendrá en el futuro cercano, ya que la volatilidad del mercado puede afectar la estabilidad del Euro. Los analistas sugieren que, aunque se observe un crecimiento, es prudente estar alertas ante posibles correcciones.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 7 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.