Estados Unidos reportó 2 muertes por “diarrea explosiva” acusan a México de vender lechuga contaminada.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron dos muertes vinculadas a un brote de ciclosporiasis, conocida popularmente como “diarrea explosiva” , y mantienen una asociación epidemiológica con lechuga procedente de México. El comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Víctor Hugo Borja, explicó que la investigación estadounidense se originó a partir de entrevistas realizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a personas contagiadas, muchas de las cuales reportaron haber consumido lechuga procesada en restaurantes de comida rápida.

A partir de esos testimonios, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) rastreó la cadena de distribución hasta una planta de Taylor Farms en Guanajuato y notificó a México sobre la posible asociación.

México aseguró que no hay prueba que su lechuga causara brote de ciclosporiasis en EE.UU.

El Gobierno mexicano insistió este viernes en que no está comprobado que lechuga producida en el estado de Guanajuato, en el centro de México, sea el origen del brote de ciclosporiasis registrado en EE.UU., pese a que las autoridades estadounidenses mantienen una asociación epidemiológica con el producto.

El comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Víctor Hugo Borja, explicó que la investigación estadounidense surgió de entrevistas realizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a personas contagiadas, muchas de las cuales reportaron haber consumido lechuga procesada en restaurantes de comida rápida.

“Lo que nos reportan a nosotros son hipótesis, no son cuestiones confirmadas” , afirmó Borja durante la conferencia de prensa diaria de la Presidencia mexicana.

México comenzó su propia verificación

Tras recibir la alerta, las autoridades mexicanas inspeccionaron la planta y analizaron cinco muestras de lechugas enteras, otras cinco del producto ya procesado y agua utilizada en las instalaciones.

“Encontramos que todos eran negativos. De tal manera que la hipótesis no se confirma con estos resultados del estudio de laboratorio”, sostuvo el funcionario.

Borja reconoció, no obstante, que la investigación continúa abierta: “La hipótesis todavía se mantiene y no se confirma la fuente directa”.

“El origen mexicano todavía no se comprueba”, insistió. Taylor Farms detuvo preventivamente las operaciones de la planta mientras realiza un análisis de riesgo, según el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

México aseguró que no hay prueba que su lechuga causara brote de ciclosporiasis en EE.UU. Imagen generada con Gemini IA

Estados Unidos reportó 2 muertes

El brote de ciclosporiasis ha causado miles de casos y dos fallecimientos en Estados Unidos, aunque las autoridades sanitarias han precisado que las víctimas mortales tenían patologías previas y que la infección parasitaria fue un factor contribuyente a su muerte.

Además, México mantiene otras investigaciones relacionadas con enfermedades transmitidas por alimentos.

Tras una notificación de Reino Unido por casos de ciclosporiasis en viajeros, las autoridades inspeccionaron 16 hoteles del estado de Quintana Roo y mantienen en análisis 32 muestras de alimentos y once de agua.

Cofepris también investiga un posible vínculo entre chiles serranos mexicanos y un brote de salmonela en Estados Unidos.

Las autoridades inspeccionaron una empacadora de Nuevo León y rastrearon el producto hasta agricultores de Escuinapa, Sinaloa, donde tomaron muestras que permanecen bajo análisis.

Borja señaló que México ha recibido desde 2020 cerca de 17 notificaciones internacionales de brotes y que, en algunos casos, Cofepris y la FDA han realizado inspecciones conjuntas.

Fuente: EFE