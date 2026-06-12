En la sesión de apertura de este viernes, 12 de junio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.15% en relación con el día anterior.

La libra esterlina registra una caída semanal de -0.52%, pero en el último año acumula un avance de 45.75%, lo que sugiere una tendencia de fondo positiva pese al retroceso reciente.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad de la Libra esterlina en la última semana fue del 3.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.14%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina presenta una tendencia positiva, indicando que ha mantenido un comportamiento alcista en relación con los días anteriores. Este avance se traduce en un dato de 1 positivo, reflejando un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda.

En contraste, si observáramos un dato de 1 negativo, significaría que la Libra esterlina habría sufrido una caída en su valor en comparación con períodos pasados. Por otro lado, un dato de 1 igual a 0 indicaría que su cotización se mantiene estable, sin variaciones significativas.

La tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina, lo que puede estar impulsado por factores económicos favorables que generan optimismo en los inversores.

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Conocé la cotización de este viernes, 12 de junio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos conviene cambiar en bancos o retirar efectivo en cajeros de tu red, evitar kioscos de aeropuertos por sus comisiones, comparar tipos de cambio en apps, usar tarjetas sin comisión por cambio y avisar a tu banco, llevando solo el efectivo imprescindible.