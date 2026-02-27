El dólar cotiza a 17.17 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 27 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.22% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.22 pesos y un mínimo de 17.19 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.19%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -15.42%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones que incluyen tanto incrementos como descensos. A pesar de algunos días de estabilidad, la tendencia general parece indicar una ligera presión hacia la baja, lo que podría reflejar cambios en la oferta y demanda del mercado. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.54%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.37%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría reflejar un equilibrio en el mercado. Este comportamiento sugiere que la confianza en la economía podría estar mejorando, lo que favorece un aumento en el valor del Dólar. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.