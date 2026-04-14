La cotización deldólar este martes, 14 de abril de 2026 llegó a 3577.61 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -1,81%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.22%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos. Sin embargo, también se observaron algunas caídas y momentos de estabilidad, lo que sugiere una volatilidad en el mercado. En general, el comportamiento del Dólar refleja una mezcla de presiones que afectan su valor. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.19%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.22%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 357.761,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 715.522,02 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.893.805,05 pesos colombianos.