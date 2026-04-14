El gigante de la tecnología para supermercados estadounidense, Instacart, está adquiriendo Instaleap, una plataforma similar latinoamericana que opera en cerca de 30 países y ha impulsado más de 100 millones de transacciones a nivel global. El monto de la transacción no fue revelado. En México, Instaleap cuenta con clientes como Waldo’s, Bodega Aurrerá, HEB, Smart and Final, AlSuper y OITA. La operación busca fortalecer la expansión internacional de Instacart de la mano de tecnología construida desde América Latina en un entorno donde los consumidores están incorporando la compra de supermercados a sus hábitos digitales. Instaleap integra todo el ciclo del comercio digital de supermercados y farmacias, incluyendo gestión de pedidos, picking, ruteo, logística y experiencia del cliente. Su tecnología permite a los retailers enfrentar el reto de operar de forma más eficiente, integrar canales y cumplir con promesas de entrega cada vez más exigentes. En México, Instaleap presumió que ayudó a Bodega Aurrerá, después de la pandemia, a sofisticar su e-grocery. En 2025 logró digitalizar a más de 800 tiendas (de las 2,500 que tiene el formato Bodega Aurrerá), un crecimiento sostenido de tres veces en las ventas online y una mejora de hasta dos veces en la rentabilidad digital. La empresa fundada en Colombia, en 2019, ya trabaja con cerca de 100 retailers y marketplaces. En el corto plazo, la compañía continuará operando de manera independiente, lo que garantiza continuidad para los retailers actuales, mientras avanza una integración gradual con Instacart. “Unirnos a Instacart nos permite escalar nuestro impacto con el respaldo de un socio confiable que comparte nuestro compromiso con el éxito de los retailers”, declaró Antonio dos Santos Nunes, CEO y cofundador de Instaleap, en un comunicado. Instacart, que hoy trabaja con más de 2.200 marcas retail y cerca de 100.000 tiendas, suma con esta adquisición la experiencia regional de Instaleap, en un momento en el que América Latina gana relevancia como hub de innovación en tecnología para retail.