La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.54 en la sesión de cierre de mercados del martes, 14 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.2% en comparación con su costo al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.89%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.40%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. sin embargo, también se registraron algunos aumentos, aunque estos fueron menos frecuentes. en general, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 5.02%, es menor que la volatilidad anual del 8.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Dólar canadiense podría estar beneficiándose de factores económicos favorables, lo que podría atraer más inversiones y generar confianza en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.