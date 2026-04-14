Durante el cierre de mercados de este martes, 14 de abril de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.36, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.06% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.39 pesos y un mínimo de 20.35 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.49%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.87%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias caídas significativas, aunque también experimentó algunos aumentos y períodos de estabilidad. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos y políticos. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.67%, es menor que la volatilidad anual del 8.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia al alza del Euro podría estar influenciada por factores económicos favorables en la zona euro, lo que genera confianza entre los inversores. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el corto plazo. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.