La cotización deleuro este martes, 14 de abril de 2026 llegó a 4220.24 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del0,11% en relación al costo del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.30%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.20% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una presión negativa en su valor, lo que podría ser indicativo de factores económicos subyacentes que afectan su desempeño en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.11% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 422.024,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 844.048,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.110.120,10 pesos colombianos.