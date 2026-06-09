Este martes, 9 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 688.75415 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,75%.

En la última semana, la cotización del Real retrocedió -2.43% y en el último año acumula una caída de -5.61%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días del Real predominó la debilidad: tras un inicio estable y un repunte, siguieron cuatro caídas, dos pausas, otro alza breve y un cierre a la baja, con balance neto negativo.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 11.63%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.34%.

La cotización de la moneda Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 68875.41749522172 pesos colombianos; 200 reales cuestan 137750.83499044344 pesos colombianos y 500 reales cuestan 344377.0874761086 pesos colombianos.