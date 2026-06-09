En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 9 de junio de 2026 cerró a 4117.77 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del0,54% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro subió un 0.71%, mientras que en el último año cayó un 11.19%, mostrando un repunte reciente pero una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia. Markus Spiske

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó caídas y alzas sin días estables, con alta volatilidad y un balance final casi neutro, sin tendencia clara.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia ascendente. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento en comparación con días anteriores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, a 4117.77 pesos colombianos por euro, es de 411,777 pesos; 200 euros cuestan 823,554 pesos y 500 euros, 2,058,885 pesos.