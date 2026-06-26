Una inversión de aproximadamente u$s 24.1 millones destinará Fibra Mty a la adquisición, bajo el esquema sale and leaseback, de una nave industrial en Guanajuato, con lo que fortalecerá su portafolio en el corredor manufacturero del Bajío y asegurará un contrato de arrendamiento por 10 años.

La operación contempla la compra de una nave industrial Clase A con un área bruta rentable cercana a los 28 mil metros cuadrados, construida sobre un terreno de aproximadamente 96 mil 500 metros cuadrados.

De acuerdo con Fibra Mty, la ubicación estratégica del inmueble dentro del corredor manufacturero del Bajío reforzará su exposición a una de las regiones más importantes para la producción automotriz y las exportaciones del país.

La propiedad se encuentra ocupada en su totalidad por una compañía global que participa en la cadena de suministro del sector automotriz y que cuenta con presencia internacional.

Contrato de largo plazo

De manera simultánea al cierre de la compraventa, Fibra Mty firmará con la empresa vendedora un contrato de arrendamiento denominado en dólares, con una vigencia inicial obligatoria de 10 años.

El contrato será de tipo triple neto (NNN) absoluto, por lo que el arrendatario asumirá los principales costos operativos del inmueble. Además, contemplará incrementos anuales vinculados al Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Estados Unidos.

El fideicomiso estimó que el ingreso operativo neto (NOI) generado por la propiedad ascenderá a aproximadamente u$s 2.1 millones durante los primeros 12 meses posteriores a la adquisición.

Pago en dos exhibiciones

El precio de compra será cubierto en dos etapas. Un primer pago de u$s 21.1 millones se realizará al cierre de la operación, mientras que los u$s 3 millones restantes se liquidarán dos años después de la celebración del contrato de arrendamiento , sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.

Fibra Mty señaló que esta adquisición forma parte de su estrategia para seguir ampliando su portafolio de propiedades industriales con activos de alta calidad, privilegiar el crecimiento del flujo de efectivo por Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI) y fortalecer la calidad de sus arrendatarios y contratos en los principales mercados industriales del país.