El pasaporte de México entre los más cotizados del mundo.

México mejoró su posición en la clasificación mundial de pasaportes elaborada por Henley & Partners, al pasar del lugar 23 en 2025 al puesto 22 en la edición 2026. Con esta posición en el ranking, el pasaporte mexicano amplía su reconocimiento internacional y fortalece la movilidad de sus ciudadanos.

De acuerdo con el Henley Passport Index, el pasaporte mexicano permite el acceso a 157 destinos sin necesidad de solicitar una visa tradicional antes del viaje, ya sea mediante ingreso libre, visa a la llegada o autorización electrónica (ETA).

Precios en dólares del pasaporte México Shutterstock

Gracias a este avance, México se ubica por encima de países europeos y otras naciones con amplia movilidad internacional, entre ellas Ciudad del Vaticano, Montenegro, Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Serbia y Turquía, entre otras incluidas en el ranking mundial de Henley & Partners.

México gana posiciones en uno de los rankings más reconocidos del mundo

Henley & Partners explica que su índice analiza el acceso de 227 destinos internacionales. Cada país obtiene un punto cuando sus ciudadanos pueden ingresar sin visa previa, mediante visa a la llegada (VOA) o autorización electrónica de viaje (ETA), lo que determina la posición final del pasaporte.

El ascenso de México del lugar 23 al 22 refleja una mejora en su libertad de movilidad internacional y lo coloca junto a San Vicente y las Granadinas en esa posición, superando a varios países europeos y latinoamericanos dentro de la clasificación de 2026.

La Corte Suprema emitió un fallo histórico que cambia el trámite del pasaporte y ahora el reglamento será más flexible en estos casos (foto: archivo).

¿Qué países supera actualmente el pasaporte mexicano?

El documento mexicano se mantiene entre los más fuertes de América Latina y aventaja a diversas naciones en el listado internacional.

Entre los países que aparecen por debajo de México destacan:

Ciudad del Vaticano (puesto 26).

Costa Rica (27).

Panamá (28).

Paraguay (30).

Montenegro (41).

Albania (43).

Bosnia y Herzegovina (43).

Georgia (44).

Moldavia (45).

Turquía (48).

Federación Rusa (47).

Henley & Partners señala que el índice únicamente evalúa pasaportes ordinarios utilizados por el público en general, excluyendo documentos diplomáticos, oficiales o de emergencia, con el objetivo de ofrecer una comparación uniforme entre los países.

¿Cuánto cuesta tramitar el pasaporte mexicano en 2026?

La Secretaría de Relaciones Exteriores establece los siguientes costos para la expedición del pasaporte mexicano:

1 año: $920 pesos (exclusivo para menores de 3 años).

3 años: $1,795 pesos.

6 años: $2,440 pesos.

10 años: $4,280 pesos.

Las personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas con destino a Canadá tienen derecho a un descuento del 50%, por lo que las tarifas quedan en $460, $900, $1,220 y $2,140 pesos, respectivamente, según la vigencia del documento.