Una nueva disputa internacional ha comenzado a emerger, involucrando a México en un contexto donde las grandes potencias despliegan sus estrategias con cautela. Su impacto es capaz de redefinir el equilibrio económico global.

Una estrategia ha sido activada por Estados Unidos que involucra a diversos países de América Latina en una competencia directa con una de las principales potencias mundiales. Detrás de esta decisión se halla un recurso silencioso, pero absolutamente determinante para el futuro industrial y tecnológico.

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¿Qué son los minerales críticos y por qué son decisivos en la rivalidad estratégica entre EE.UU. y China?

En este contexto, Washington persigue una estrategia para diversificar sus proveedores y consolidar alianzas con naciones que posean reservas estratégicas. En este sentido, México adquiere importancia por su notable potencial minero y su proximidad comercial con Estados Unidos.

Los minerales críticos constituyen materias primas de especial relevancia estratégica, dado su peso en la economía y su función en sectores de alta tecnología. Entre ellos, sobresalen el litio, cobalto, níquel y las tierras raras, indispensables para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos, infraestructura digital y sistemas de defensa.

El desafío radica en la alta concentración de la cadena de suministro en China, país que domina tanto la extracción como el procesamiento y refinación de estos minerales, lo que le confiere una posición dominante a nivel global.

¿Qué implica el acuerdo entre Estados Unidos y México sobre minerales estratégicos?

La estrategia de Estados Unidos contempla un plan de acción conjunto con México para fortalecer la cooperación en minerales críticos, a través de la coordinación en políticas comerciales, el intercambio técnico y medidas que robustezcan la cadena de suministro.

El objetivo es mitigar riesgos ante posibles interrupciones asociadas al dominio chino en el procesamiento y la refinación, además de fomentar estándares comunes y facilitar inversiones en exploración y desarrollo.

Para México, la alianza representa una oportunidad económica y estratégica, no obstante, también lo posiciona en el epicentro de una disputa geopolítica cada vez más intensa entre las principales potencias.

Un hallazgo que sacude a la UE: más de 17 minerales críticos emergen en pueblos rurales de España (foto: archivo).

China y el dominio de las tierras raras: la nueva disputa geopolítica

China sostiene una posición predominante en el sector de tierras raras y otros minerales críticos, particularmente en la fase de refinación. Esto le otorga una notable capacidad para incidir en los precios y en la disponibilidad a nivel global. Tal ventaja estratégica ha suscitado una creciente inquietud en Estados Unidos y sus socios.

La competencia por estos recursos da inicio a una nueva fase en la rivalidad entre potencias, en la cual el dominio sobre los minerales necesarios para la transición energética y la tecnología avanzada tiene el potencial de redefinir el equilibrio económico global.

Con este contexto, Washington ha reforzado su estrategia hacia América Latina, situando a México y Argentina como aliados fundamentales en el esfuerzo por diversificar las cadenas de suministro.