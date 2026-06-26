Durante el cierre de mercados de este viernes, 26 de junio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.35, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.26% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.37 pesos y un mínimo de 12.33 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense se apreció un 0,83%, mientras que en el último año cayó un 7,14%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró volatilidad: dos bajas iniciales, alternancia de movimientos, tramo de tres alzas consecutivas y cierre en baja, con un balance levemente alcista.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense ha sido del 4.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 7.40%.

En el día 1, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha incrementado su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar un aumento en la confianza económica o una mejora en las exportaciones.

En contraste, si el dato -1 fuera negativo, la tendencia sería a la baja, sugiriendo una depreciación de la moneda frente a las divisas extranjeras. La estabilidad se observaría con un -1 igual a cero, lo que indicaría que la cotización se mantiene sin cambios significativos.

Esta tendencia positiva del Dólar canadiense puede ser un signo de recuperación económica o un ajuste favorable en el mercado de divisas.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.