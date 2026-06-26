Anuncio oficial | Ciudadanos estadounidenses no pueden ingresar a estos países desde 2026: sin excepción (foto: archivo).

En esta noticia Requisitos y casos en los que no se puede renovar el pasaporte en línea

El Gobierno de Estados Unidos mantiene disponibles los requisitos para quienes desean renovar su pasaporte sin salir de casa. Para realizar este trámite en línea, los solicitantes deben cumplir diversas condiciones, entre ellas una relacionada con la edad.

De acuerdo con el Departamento de Estado de EE. UU., la renovación por internet solo está disponible para ciudadanos mayores de 25 años y cuyo pasaporte actual o anterior haya tenido una vigencia de 10 años.

Además, el documento debe vencer dentro de un año o haber vencido hace menos de cinco años.

Requisitos y casos en los que no se puede renovar el pasaporte en línea

El trámite en línea también exige que el solicitante no modifique su nombre, sexo, fecha de nacimiento o lugar de nacimiento. Asimismo, no debe tener previsto viajar durante al menos seis semanas posteriores a la presentación de la solicitud, ya que únicamente se ofrece el servicio rutinario.

Estados Unidos puede rechazar la renovación de pasaporte a mexicanos naturalizados si tienen menos de 25 años por estos motivos.

La renovación por internet solo aplica para pasaportes regulares de turista. No está disponible para documentos diplomáticos, oficiales o de servicio.

Además, el ciudadano debe residir en Estados Unidos, conservar el pasaporte en su poder, que este no esté dañado ni haya sido reportado como perdido o robado, contar con una tarjeta de crédito o débito para el pago y poder cargar una fotografía digital.

El Gobierno también señala que, una vez enviada la solicitud, el pasaporte que se renueva será cancelado y ya no podrá utilizarse para viajes internacionales.

Tampoco podrán renovar el pasaporte quienes tengan un documento emitido hace más de 15 años, quienes lo hayan obtenido antes de cumplir 16 años, quienes no puedan acreditar con documentos oficiales un cambio de nombre o quienes presenten un pasaporte dañado, mutilado o modificado.

En estos casos, el trámite deberá realizarse conforme a las condiciones establecidas por el Gobierno de Estados Unidos para quienes no son elegibles para la renovación en línea.