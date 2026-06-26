Alerta oficial | El Gobierno prohibirá circular a todos los coches con la ITV vencida: estas son las multas de hasta 500 euros (foto: archivo).

La Licencia Permanente de Conducir en la Ciudad de México continúa vigente durante 2026 y se mantiene como uno de los trámites más solicitados por los automovilistas, ya que permite conducir sin necesidad de renovar el documento de manera periódica.

Este permiso puede obtenerse por personas que ya cuentan con licencia Tipo A o por nuevos conductores que aprueben el examen teórico. El costo oficial del trámite es de 1,500 pesos.

Aunque no tiene fecha de vencimiento, la Secretaría de Movilidad (Semovi) puede cancelar de forma definitiva la licencia cuando el titular incurre en conductas consideradas graves o peligrosas para la seguridad vial.

La licencia de conducir permanente puede ser revocada por infracciones graves.

Las faltas que pueden causar la cancelación de la licencia

La Semovi establece que la Licencia Permanente puede ser revocada por provocar accidentes de tránsito con personas lesionadas de gravedad o fallecidas, conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas, o acumular sanciones del programa “Conduce sin Alcohol”.

También contempla como motivos las infracciones que afecten el orden vial y la infraestructura urbana, los daños al mobiliario urbano, el uso indebido de carriles confinados del Metrobús o trolebús y la acumulación constante de multas pendientes de pago.

Además, la autoridad puede cancelar el documento cuando detecte que el conductor presentó documentación falsa o alterada durante el trámite para obtener la licencia.

Enfermedades también pueden afectar la vigencia del permiso

La Secretaría de Movilidad señala que los conductores deben conservar condiciones físicas y mentales adecuadas para manejar.

La dependencia podrá solicitar evaluaciones médicas o pruebas de manejo si detecta:

enfermedades crónicas

trastornos médicos

padecimientos que comprometan la capacidad de conducción.

Si los resultados determinan que el automovilista representa un riesgo para terceros, la licencia permanente podrá ser revocada.

Las autoridades recordaron que contar con este documento no exime del cumplimiento del Reglamento de Tránsito ni de la obligación de conducir de forma responsable.

Asimismo, indicaron que, una vez cancelada la Licencia Permanente, el conductor ya no podrá volver a tramitar este beneficio en la Ciudad de México.