Servicio Militar Nacional: qué es y por qué sigue vigente.

Con una ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del 24 Batallón de Infantería en Hermosillo, Sonora, se dio inicio oficialmente al Primer Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional (SMN).

En este evento, 340 jóvenes de la generación 2007 —en compañía de remisos de años previos y diez mujeres que se unieron de manera voluntaria— comenzaron de manera formal su proceso de adiestramiento cívico-militar.

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Servicio Militar Nacional: qué es y por qué sigue vigente

El Servicio Militar Nacional se define como una entidad que, bajo el marco constitucional de México, requiere a los hombres registrarse y participar en actividades de carácter cívico-militar al cumplir 18 años.

Esta institución tiene sus raíces en los años cuarenta del siglo XX, específicamente en el contexto del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que llevó a México a fortalecer sus mecanismos de defensa nacional.

A pesar de que México no intervino de manera directa en los principales conflictos bélicos de aquella época, la situación internacional reveló la imperiosa necesidad de contar con una reserva ciudadana capacitada para reaccionar ante contingencias.

Desde su instauración, el Servicio Militar Obligatorio ha permanecido como un componente esencial de la política de seguridad interior, adaptándose a las realidades sociales de cada época, mientras preserva su misión formativa en valores tales como la disciplina, el honor y el patriotismo.

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El sorteo: así se decide quién cumple el servicio activo

Una vez culminado el registro ante la Junta Municipal de Reclutamiento correspondiente, cada joven de la generación 2007 se involucra en el sorteo de bolas, el evento clave que determina el nivel de compromiso requerido durante el año de servicio.

Los jóvenes que obtienen una bola blanca se encuentran en situación de disponibilidad : están debidamente inscritos y han cumplido con el trámite legal, pero no se ven obligados a participar en prácticas regulares.

Quienes obtienen una bola negra son asignados al servicio activo , lo cual conlleva la obligación de asistir a prácticas de instrucción los sábados, así como recibir formación en primeros auxilios, educación cívica y técnicas básicas militares.

En ambos casos, al concluir el ciclo se expide la Cartilla del Servicio Militar Nacional, un documento de identidad oficial que muchos trámites administrativos, laborales y educativos requieren en el país.

La participación voluntaria de las mujeres: un paso clave hacia la inclusión

Las jóvenes voluntarias que se han unido a la ceremonia de apertura del Primer Escalón 2026 en Hermosillo recibirán la misma formación que sus colegas masculinos y también obtendrán su cartilla militar al finalizar el ciclo. Para un número considerable de ellas, esta elección constituye una oportunidad de desarrollo personal, así como un acceso a capacitación sin costo y, en ciertos casos, el primer paso hacia una carrera profesional en el Ejército Mexicano.

Entre los aspectos más destacados de esta ceremonia se encuentra la inclusión de diez mujeres que optaron por unirse voluntariamente.

Aunque la ley no exige el servicio militar por parte de las mujeres en México, la normativa permite su participación voluntaria, una acción que ha cobrado mayor relevancia en años recientes debido a las políticas de género promovidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Servicio Militar Nacional, que actualmente inicia su fase para los jóvenes nacidos en 2007, se configura como una obligación que conlleva beneficios tangibles. Aquellos que cumplan con el servicio activo tendrán la oportunidad de recibir formación en áreas como primeros auxilios, protección civil, civismo, métodos de rescate en situaciones de desastre y manejo básico de comunicaciones.

Asimismo, al finalizar exitosamente el ciclo anual, cada conscripto obtendrá su Cartilla del Servicio Militar, documento esencial en México para realizar una variedad de trámites: apertura de cuentas bancarias, inscripción en instituciones educativas de nivel superior, registro como candidato en procesos electorales, obtención de ciertos contratos laborales en el sector público y gestiones migratorias, entre otros.