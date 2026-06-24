Servicio de transporte del Cablebús en Ciudad de México. Fuente: Shutterstock

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ha dado a conocer la creación de cinco nuevas líneas de Cablebús. Esta medida busca optimizar la movilidad de los pasajeros capitalinos y elevar la calidad del servicio de transporte público.

Este sistema de transporte, que inició operaciones el 11 de julio de 2021, se ha establecido como una alternativa diaria para miles de usuarios. Por esta razón, la noticia sobre la implementación de nuevas líneas ha sido bien recibida por la población mexicana.

El Cablebús Milpa Alta-Tláhuac conectará con la Línea 12 del Metro CDMX: esta es la fecha de apertura (foto: archivo).

Conoce los detalles de esta iniciativa y prepárate para trasladarte en varios estados de México. Considera el recorrido completo que contemplará el sistema a partir de ahora.

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¿Qué nuevas líneas tendrá el Cablebús?

Conforme a lo expuesto por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se prevé la asignación de recursos en el próximo año para la implementación de diversos proyectos, incluyendo la expansión del sistema de transporte. Se llevarán a cabo la construcción de cinco nuevas rutas que abarcarán las siguientes alcaldías:

Tlalpan–Coyoacán

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Milpa Alta–Tláhuac

Cuajimalpa

Xochimilco

De acuerdo con el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), cada cabina del sistema posee capacidad para 10 pasajeros, lo que contribuye a disminuir los tiempos de desplazamiento, especialmente en áreas de alta densidad poblacional.

¿Qué líneas conforman el Cablebús?

A continuación, el listado completo de las líneas que ofrece el sistema actualmente.

Línea 1: Indios Verdes – Cuautepec (Gustavo A. Madero)

Línea 2: Santa Marta – Constitución de 1917 (Iztapalapa)

Línea 3: Los Pinos – Constituyentes Vasco de Quiroga (Miguel Hidalgo – Álvaro Obregón)

estas tres líneas registraron más de 160 millones de viajes

El viaje en Cablebús cuesta 7 pesos y se paga con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI); es gratuito para menores de 5 años, adultos mayores de 60 y personas con discapacidad.

Las autoridades capitalinas anunciaron que la Línea 4 del Cablebús será la más extensa a nivel mundial, con una longitud de 11.4 kilómetros. Se estima que podrá transportar a 65,000 personas diariamente, realizando el trayecto en un lapso de 40 minutos.