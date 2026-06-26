Las acciones de la plataforma de servicios financieros acumulan una caída de más de 20% en lo que va del año.

Las acciones de Nu Holdings, matriz de Nubank, acumulan una caída superior a 20% en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en lo que va del año, aunque el deterioro bursátil contrasta con un negocio que continúa elevando los ingresos por cliente y que mantiene divididas las perspectivas de Wall Street.

El indicador de ingreso promedio mensual por cliente activo (ARPAC, por sus siglas en inglés) aumentó 45.4% en los últimos dos años, al pasar de u$s11 a u$s16 entre el primer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2026, de acuerdo con los resultados financieros de la compañía.

Para Zacks Investment Research, el incremento refleja que Nubank dejó de depender únicamente del crecimiento de usuarios para impulsar sus ingresos y ahora obtiene una mayor monetización de su base de clientes.

“Un ARPAC creciente suele reflejar una mayor interacción, mejores ventas cruzadas, una combinación de productos más sólida y una base de clientes que confía en la plataforma para administrar una mayor parte de su actividad financiera”, señaló la firma en un análisis.

Zacks agregó que la evolución del indicador confirma que Nubank no solo se beneficia de factores cambiarios, sino que también fortalece sus fundamentos al generar mayores ingresos por usuario.

Nubank crece en otros segmentos

Durante el primer trimestre de 2026, la plataforma financiera superó por primera vez los u$s5,000 millones en ingresos trimestrales con un crecimiento de 42% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la utilidad neta consolidada aumentó 41%, hasta u$s871 millones.

La empresa también alcanzó una base de 135 millones de clientes en Brasil, México y Colombia.

En Brasil, Nubank continúa ampliando su ecosistema más allá de los servicios financieros. Su operador móvil NuCel alcanzó un millón de clientes apenas año y medio después de iniciar operaciones.

“El resultado refleja nuestra estrategia de integrar la conectividad al ecosistema financiero y fortalecer la relación con nuestros más de 115 millones de clientes en Brasil”, señaló la compañía.

Wall Street divide opiniones

Pese al desempeño operativo, la visión de los analistas se ha deteriorado en las últimas semanas.

Durante el último mes, al menos tres firmas de análisis ajustaron su recomendación sobre la acción, como Citi, Bank of America y Susquehanna.

Esta última rebajó la calificación de Nu Holdings a Neutral desde Positivo y redujo su precio objetivo a u$s13 desde u$s18 por acción, al anticipar una presión sobre los márgenes derivada de un nuevo ciclo de inversiones.

Sin embargo, el viernes las acciones de Nubank avanzaron 5.13% en NYSE para cerrar cerca de u$s13.10, después de que Needham iniciara cobertura con una recomendación de Compra y un precio objetivo de u$s17 por acción, lo que implica un potencial de apreciación cercano a 28%.

La firma fundamentó su valuación en un múltiplo precio-utilidad de 17 veces para el año fiscal 2027 y anticipó que Nubank iniciará operaciones en Estados Unidos durante el próximo año.