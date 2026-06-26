La minera mexicana Sinda debutará hoy en la Bolsa de Valores de Nueva York. (Archivo)

En esta noticia La apuesta de Fresnillo

La minera mexicana Sinda, en la que Fresnillo acordó adquirir una participación de 5%, aseguró que posee uno de los mayores yacimientos subterráneos de plata y oro de alta ley en América Latina, al debutar este miércoles en la Bolsa de Nueva York.

La compañía comenzará a cotizar en la NYSE bajo el símbolo “SIND”, respaldada por Fresnillo, el mayor productor mundial de plata primaria, y por Franco-Nevada, que participaron como inversionistas estratégicos en la oferta pública inicial.

En su debut, la nueva emisora espera vender 17.75 millones de acciones, a un precio de entre u$s 11.25 y 13.25 cada una, con ​lo que recaudaría hasta 235.2 millones de dólares, para alcanzar una valoración de hasta 1,970 millones.

A través de un comunicado, Sinda explicó que desarrolla un proyecto ubicado en el distrito minero de Guanajuato, donde identificó un depósito que permaneció oculto durante siglos bajo una capa de arcilla, pese a la intensa actividad minera de la región. La empresa señaló que el yacimiento fue descubierto en 2016 tras una investigación geológica encabezada por Larry Buchanan, geólogo de The Electrum Group.

De acuerdo con un reporte técnico elaborado por SRK Consulting, el proyecto registra recursos minerales inferidos por 369 millones de onzas equivalentes de plata y recursos indicados por otros 16 millones de onzas equivalentes, con una ley promedio de 692 gramos por tonelada en esta última categoría.

La minera también estimó objetivos de exploración de entre 452 y 484 millones de onzas equivalentes de plata, lo que, de confirmarse mediante futuras perforaciones, colocaría al proyecto entre los mayores activos de plata primaria de la región.

Hasta ahora, Sinda ha identificado alrededor de 135 vetas que se extienden por 182 kilómetros, aunque la estimación actual de recursos se basa únicamente en el 38% de las estructuras conocidas, por lo que la empresa considera que existe un amplio potencial para ampliar el yacimiento.

Sinda Ltd. está constituida en el extranjero y respaldada por The Electrum Group, el fondo neoyorquino del multimillonario Thomas Kaplan, conocido por invertir en metales preciosos y otros activos relacionados a los recursos naturales. Sin embargo, sus activos, operaciones y proyectos están en México (específicamente en Guanajuato), y está liderada por un equipo directivo con experiencia en el sector minero mexicano.

La apuesta de Fresnillo

Previo al debut en la Bolsa de Nueva York, se dio a conocer que Fresnillo forma parte de los accionistas de la minera con hasta el 5% de la participación, misma que se realizó a través de una colocación privada, en una operación valuada en hasta u$s110 millones.

La empresa de la familia Baillères calificó el proyecto como “un importante yacimiento de plata con potencial para convertirse en una operación minera de relevancia mundial”, mientras que Franco-Nevada comprometió una inversión adicional de u$s10 millones como inversionista ancla.

Daniel Muñiz Quintanilla, presidente ejecutivo de Sinda, dijo que el respaldo de ambas compañías valida el potencial geológico del proyecto y permitirá financiar un programa multianual de exploración, así como la construcción de una rampa subterránea de nueve kilómetros.

“Que dos líderes del sector inviertan en nuestra empresa de esta manera dice mucho sobre la calidad, la magnitud y el potencial de este distrito”, citó Muñiz en el comunicado.

La empresa prevé iniciar la producción comercial del proyecto hacia 2031.