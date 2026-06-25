Las autoridades meteorológicas advirtieron por el avance de lluvias de fuerte intensidad que impactarán distintas regiones del país durante el fin de semana. Algunas zonas podrían registrar precipitaciones persistentes y tormentas con actividad eléctrica.

México se prepara para un nuevo episodio de lluvias intensas que ya comenzó a sentirse en distintas entidades y que podría fortalecerse durante los próximos días. De acuerdo con el más reciente pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones se concentrarán principalmente en el occidente, centro y sur del país.

En paralelo, en la Ciudad de México comenzaron a registrarse lluvias durante las últimas horas con desplazamiento de las células de tormenta hacia el poniente y una tendencia al aumento de intensidad. Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del sistema .

Las autoridades meteorológicas advirtieron por el avance de lluvias de fuerte intensidad que impactarán distintas regiones del país durante el fin de semana. Algunas zonas podrían registrar precipitaciones persistentes y tormentas con actividad eléctrica.

Alerta por tormentón y lluvias intensas para el fin de semana: estos serán los estados más afectados

Según el pronóstico emitido por el SMN y difundido por la CONAGUA, se esperan lluvias intensas en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz durante el periodo de vigilancia.

El organismo explicó que estas precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, rachas de viento y reducción de visibilidad, especialmente en zonas urbanas y carreteras. También existe potencial de incremento en niveles de ríos y arroyos.

La dependencia federal indicó que el ingreso de humedad y las condiciones de inestabilidad atmosférica seguirán favoreciendo lluvias continuas en buena parte del territorio nacional durante el cierre de la semana.

Lluvias en CDMX: cuáles son las zonas donde ya se registran precipitaciones

Mientras se mantiene el monitoreo meteorológico, comenzaron a reportarse lluvias en alcaldías como Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco .

Los reportes indican que las zonas de lluvia avanzan hacia el poniente de la capital y podrían seguir ampliando su cobertura durante las próximas horas, además de incrementar su intensidad. Ante este escenario, tanto la CONAGUA como las autoridades locales recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y contemplar tiempos adicionales de traslado en áreas con antecedentes de encharcamientos.

Qué factores podrían generar las lluvias intensas durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes e intensas pueden provocar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves y aumento en el caudal de corrientes y cuerpos de agua en zonas vulnerables.

Además de las afectaciones por acumulación de agua, podrían presentarse caída de ramas, menor visibilidad y complicaciones para la circulación vehicular, especialmente durante los periodos de tormenta más intensa. Mientras continúe el monitoreo, la CONAGUA y el SMN actualizarán el pronóstico conforme evolucionen las condiciones meteorológicas para definir si será necesario emitir nuevos avisos preventivos.