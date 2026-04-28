Este martes, 28 de abril de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.993 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,11%. La cotización euro-yuan muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.22% y en el último año acumula -3.67%, lo que sugiere un debilitamiento del euro frente al yuan. Hoy, la cotización del yuan muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un repunte en la fortaleza de la moneda, impulsando la confianza en el mercado. El comportamiento actual del yuan indica que puede haber factores económicos favorables que estén influyendo en su valoración. Esta tendencia podría ser un indicativo de un creciente interés en el comercio y la inversión en el país. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.03%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.90%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.