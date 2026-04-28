En el mercado euro-libra esterlina, la última semana registró un leve retroceso de -0.12%, mientras que en el último año la cotización acumula un avance de 0.38%, lo que sugiere una tendencia alcista moderada pese a la corrección reciente. Este martes, 28 de abril de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8659 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,01%. La cotización de la moneda libra hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. A medida que avanza la semana, se ha observado un aumento en su valor, lo que refleja un mayor interés y confianza por parte de los inversores. Este cambio en la tendencia puede ser un indicativo de una recuperación económica o de factores favorables en el mercado que están impulsando la demanda de la libra. Es importante seguir de cerca este patrón para comprender mejor su evolución futura. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, que es del 1.95%, es menor que la volatilidad anual del 4.30%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.