Este viernes, 27 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.21 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.41%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -15.24% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como descensos, además de un periodo de estabilidad. esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, influenciado por factores económicos y políticos que afectan la confianza de los inversores. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 7.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 8.37%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica que ha aumentado en comparación con los días pasados. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una depreciación del Dólar. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un escenario posible, que podría indicar un equilibrio en el mercado. El análisis de esta tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza de los inversores en la economía local. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.