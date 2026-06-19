Este viernes, 19 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.325 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.18%.

La cotización del Dólar mostró un leve avance semanal de 0.75%, pero en el último año acumuló una caída de -7.56%, reflejando una tendencia bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización mostró una clara tendencia bajista: cinco descensos seguidos, un repunte, otra caída, dos avances y una baja final. el saldo es negativo, con recuperación insuficiente y ligera volatilidad hacia el cierre.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 4.66%, es menor que la volatilidad anual de 7.54%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La tendencia de la cotización del Dólar hoy se ha mantenido estable, ya que el dato de -1 es igual a 0. Esto indica que no ha habido cambios significativos en su valor en comparación con los días anteriores. La estabilidad en la cotización sugiere un periodo de calma en el mercado cambiario.

A pesar de la estabilidad observada, es importante considerar factores externos que podrían influir en futuras fluctuaciones, tales como decisiones económicas y políticas que podrían alterar esta tendencia en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.