En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7555 este viernes, 19 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.22%.

En la última semana, la Libra esterlina avanzó 1.40% y en el último año acumuló 1.97%, lo que sugiere una evolución positiva y moderada de su cotización.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 7.21%, es mayor que la volatilidad anual de 6.14%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, indicando que ha experimentado un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Esta mejora refleja una confianza creciente en la economía británica y en sus perspectivas a corto plazo.

Sin embargo, aunque la tendencia es positiva, es importante monitorear si se mantendrá esta dirección en los próximos días, ya que factores económicos globales pueden influir en su comportamiento.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 19 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.