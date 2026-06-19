La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que los mexicanos mayores de 18 años que se encuentren en condición de remisos deberán regularizar su situación militar mediante un procedimiento especial de alistamiento. Este grupo está integrado por quienes no realizaron el trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional al cumplir la mayoría de edad.

La medida cobra relevancia porque la Cartilla Militar liberada continúa siendo un requisito indispensable para diversos trámites y, especialmente, para quienes buscan incorporarse a las filas del Ejército Mexicano. Sin este documento, los aspirantes no pueden completar su proceso de contratación dentro de las Fuerzas Armadas.

Vida de militares.

¿Quiénes son los remisos y qué deben hacer para regularizarse?

Los remisos son los ciudadanos que, al cumplir 18 años, no realizaron su registro ante las autoridades de reclutamiento para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. Aunque esta situación no les impide cumplir posteriormente con la obligación constitucional, sí los obliga a seguir un procedimiento especial para ponerse al corriente.

Para iniciar el trámite, los interesados deben acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente y reunir la documentación requerida por Sedena. Entre los principales requisitos destacan:

Constancia de No Registro.

Acta de nacimiento certificada.

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio.

Comprobante del último grado de estudios.

Cuatro fotografías tipo cartilla con las características establecidas por la autoridad militar.

México

Así es el proceso para obtener la Cartilla Militar liberada

Una vez realizado el alistamiento, los ciudadanos participan en las diferentes etapas del Servicio Militar Nacional, que incluyen el sorteo, el reclutamiento y, en su caso, el adiestramiento.

A partir de 2026, este último contempla dos escalones de 13 sesiones sabatinas cada uno, en horarios definidos por las autoridades militares.

Al concluir satisfactoriamente el proceso, Sedena entrega la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional y la Hoja de Liberación durante el mes de diciembre. Posteriormente, estos documentos continúan disponibles en las oficinas de reclutamiento de las zonas militares, por lo que regularizar la situación a tiempo resulta fundamental para evitar contratiempos en trámites futuros o en el ingreso a instituciones castrenses.