En esta noticia

Viajar en Metrobús CDMX ahora exige una modificación significativa en la forma de transportar pertenencias. La nueva sugerencia solicita a los usuarios que retiren la mochila para optimizar tanto la comodidad como la seguridad.

Con esta medida, se busca fomentar viajes más empáticos y organizados en el transporte público de la capital. El objetivo es disminuir las inconformidades entre los pasajeros y prevenir accidentes en unidades que presentan una alta afluencia diaria en el Metrobús CDMX.

Te puede interesar

Adiós a los inodoros tradicionales | La nueva tendencia que viene de Europa y los reemplaza para siempre

Te puede interesar

Revés para el ISSSTE | La Suprema Corte falló a favor de los empleados y rechazó la huella digital en la elección pensionaria

Mochila abajo en el Metrobús: recomendaciones para viajar cómodo y seguro

La norma es clara, aunque no se trata de una regla con sanciones: llevar la mochila en los hombros dificulta la movilidad y provoca incomodidad en espacios reducidos. Retirarla durante el trayecto fomenta la convivencia y propicia una experiencia de viaje más segura.

Metrobús CDMX enfatiza que esta acción, aunque sencilla, tiene un impacto positivo para todos. Disminuye los empujones, mejora la circulación dentro de las unidades y propicia un entorno más respetuoso entre los usuarios.

Se observa que se trata de una práctica común en diversos sistemas de transporte a nivel mundial, en los que el respeto al espacio colectivo se erige como esencial. Con "mochila abajo“, los viajes se convierten en actividades más prácticas y confortables.

Así se debería llevar la mochila en el Metrobús CDMX. Fuente: archivo.
Así se debería llevar la mochila en el Metrobús CDMX. Fuente: archivo.

Te puede interesar

Ya es oficial la disminución de la edad de jubilación: mujeres, desde los 56 y hombres a los 58 a partir de ahora

Te puede interesar

Ya es oficial | La Corte Suprema confirmó que ya no será indispensable ser mexicano por nacimiento para obtener este trabajo