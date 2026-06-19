El Metrobús de la CDMX ha dado a conocer una de las normativas que todos los usuarios deben cumplir, aunque es la que más frecuentemente se infringe en el transporte público.

En esta noticia Mochila abajo en el Metrobús: recomendaciones para viajar cómodo y seguro

Viajar en Metrobús CDMX ahora exige una modificación significativa en la forma de transportar pertenencias. La nueva sugerencia solicita a los usuarios que retiren la mochila para optimizar tanto la comodidad como la seguridad.

Con esta medida, se busca fomentar viajes más empáticos y organizados en el transporte público de la capital. El objetivo es disminuir las inconformidades entre los pasajeros y prevenir accidentes en unidades que presentan una alta afluencia diaria en el Metrobús CDMX.

Mochila abajo en el Metrobús: recomendaciones para viajar cómodo y seguro

La norma es clara, aunque no se trata de una regla con sanciones: llevar la mochila en los hombros dificulta la movilidad y provoca incomodidad en espacios reducidos. Retirarla durante el trayecto fomenta la convivencia y propicia una experiencia de viaje más segura.

Metrobús CDMX enfatiza que esta acción, aunque sencilla, tiene un impacto positivo para todos. Disminuye los empujones, mejora la circulación dentro de las unidades y propicia un entorno más respetuoso entre los usuarios.

Se observa que se trata de una práctica común en diversos sistemas de transporte a nivel mundial, en los que el respeto al espacio colectivo se erige como esencial. Con "mochila abajo“, los viajes se convierten en actividades más prácticas y confortables.